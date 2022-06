Personalità e sensualità: Elodie lancia a modo suo il prossimo singolo “Tribale”. Nel post Instagram fan impazziti per lo scatto scelto.

Si chiama “Tribale” ed è l’ultimo lavoro musicale di Elodie. Molto presto, precisamente il 10 giugno, tutti gli amanti della cantante ed in generale gli appassionati potranno ascoltarlo. Ad annunciare la data dell’uscita del pezzo è stata la stessa giovane artista che ha scelto un modo decisamente speciale per farlo…

Elodie, post sensuale per il lancio del nuovo disco

Elodie

“Tribale. Fuori venerdì”. In questo modo Elodie ha annunciato su Instagram l’uscita del nuovo singolo. La nuova hit estiva sarà disponibile dal 10 giugno e sta già raccogliendo dei primi pareri. Non tanto per quanto concerne l’aspetto musicale, quanto per il modo in cui l’artista ha scelto di “promuoverne” l’uscita.

Infatti, la splendida cantante, ha sfoggiato un perizoma in perfetto stile anni 2000. Una promozione infuocata per il suo ultimo lavoro e, come dimostrano i commenti al suo post Instagram, che sembra aver colpito nel segno attirando tanta attenzione.

Oltre ai like ricevuti anche tanti commenti bollenti che fanno riferimento proprio alla fisicità dell’artista e allo scatto scelto.

Elodie ha quindi rispolverato il Tribale che si usava appunto come indumento intimo circa venti anni fa e al quale faceva seguito come moda il tatuaggio su fondoschiena e fianchi. Che sia questa la tendenza anche per l’estate 2022? Non lo sappiamo ancora ma siamo convinti che Elodie abbia il fascino e il carattere giusto per lanciare di nuovo tale moda.

Dopo “Bagno a mezzanotte”, dove l’artista aveva sfoderato nel videoclip le sue lunghe gambe evidenziate da stivali (e poi anche tacchi) e outfit molto sensuale, ecco un altro pezzo che si annuncia assolutamente dello stesso livello o ancora più “piccante”.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per saperlo.

Di seguito il post Instagram di Elodie:

Riproduzione riservata © 2022 - DG