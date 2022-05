Sui social divide, ma il top foglia di fico indossato da Chiara Ferragni ha subito destato curiosità: ecco chi è il designer.

Potrebbe non avere nulla di diverso da un bikini, se non quello di essere un top ancor più minimal e micro che basta a coprire i capezzoli e da abbinare ad un paio di jeans o una minigonna, eppure il top foglia di fico che Chiara Ferragni ha sfoggiato in occasione del suo weekend a Portofino ha destato non poca curiosità da parte degli utenti. Un look che divide, ma che potrebbe preannunciare una nuova tendenza estiva da spiaggia o da sera.

Top foglia di fico: prima di Chiara Ferragni lo ha indossato anche Elodie

Ad indossare prima di Chiara Ferragni il top foglia di fico è stata Elodie, posando per una rivista: abbinato ad un paio di jeans a vita bassa, ma trattandosi tuttavia di foto artistiche, il top non aveva attirato troppo l’attenzione e probabilmente nessuno lo aveva ancora individuato come un capo da sfoggiare.

Quando ad indossare l’audace top è stata Chiara Ferragni – e sappiamo quanto un suo look possa essere d’impatto – in una cornice nettamente diversa e cioè durante un weekend a Portofino con Fedez, il top foglia di fico ha iniziato immediatamente a far parlare di sé. L’influencer infatti lo ha indossato come un capo casual estivo, quasi come un’alternativa al classico bikini, abbinato ad un paio di jeans neri ed un paio di slingback neri. Un look sicuramente anche dal dress code serale e decisamente sensuale.

Chi è il designer del top, quanto costa e dove acquistarlo

Piaccia o no il top impazza già tra le celebrity come mostra il profilo del designer. Il creatore del top foglia di fico è Andreadamo, che realizza collezioni dove il cut out e i dettagli nude sono la sua cifra stilistica: uno stile audace, glam, sensuale, dominato da colori basic e neutri. E il top foglia di fico, reggiseno o bikini in maglia, così come vi piaccia definirlo, è il pezzo cult della collezione estiva del giovane stilista ed ha un costo di 180 euro.

Disponibile in nero ma anche bianco, da abbinare anche sotto un blazer nero come mostra l’inflencer e modella Gilda Ambrosio, ci si chiede se nonostante pareri discordanti il top non possa diventare la desiderata novità di quest’estate 2022 per le serate glam che ci attendono. E se volete cedere alla tentazione di acquistarlo, è disponibile su Luisaviaroma.

