La Venera Nera a Cannes sceglie eleganza e sensualità e sfila sul red carpet come una diva senza tempo.

Da Naomi Campbell c’è solo da imparare e chi ai suoi 52 anni appena compiuti non vorrebbe arrivare con il suo charme ma soprattutto con la consapevolezza che l’età è solo un dato anagrafico. Consapevole del suo fascino intramontabile, la Venere Nera ha sfilato sul red carpet di Cannes osando più di tutte, con un abito in piume dalla maxi scollatura, in uno stile hollywoodiano reinterpretato secondo il dress code attuale. Non meno spettacolare però il lungo dress sirena fucsia tempestato di fiori indossato all’evento di gala Celebration of Woman in cinema.

Naomi Campbell in fucsia: anche la top model sceglie il colore più trendy dell’anno

Affidatasi a Valentino per i suoi look da Cannes, Naomi non poteva certo rinunciare al fucsia: ha indossato così una meravigliosa tunica nude con strascico tempestata di fiori, un modello della collezione autunno/inverno 2022 PPink Collection, che nella cornice del festival francese alle porte dell’estate è una celebrazione della bella stagione.

D’altronde un colore forte, luminoso e gioioso come il fucsia non poteva che essere la nuance perfetta da sfoggiare in occasione dell’evento Celebration of Woman in Cinema Gala, che ha celebrato il lavoro di attrici e registe nel panorama internazionale, perché sia di esempio e di ispirazione a chi il cinema non solo lo sogna ma desidera di farlo. Un sentimento che Naomi ha interpretato con la sua ventata di eleganza e stile senza tempo.

ll total black sul red carpet: un tripudio di piume e sensualità, l’abito da diva di Naomi

Non è la sola, sono diverse le attrici che hanno deciso di celebrare glam ed eleganza con un total black in nero – dalla nostra Margherita Buy ad Eva Longoria – ma la top model per eccellenza non poteva non farlo se non indossando un abito spettacolare, a cavallo tra il divismo di un tempo e i dettagli sensuali: l’abito nero di Naomi, un haute couture Valentino della collezione invernale presenta un’ampia gonna voluminosa e una maxi scollatura.

Tempestato di piume, a valorizzarlo anche un prezioso collier con pietra grande in blu – nuova tendenza imperante durante la kermesse di quest’anno, Naomi da diva senza tempo della moda illumina il suo total black con stile, eleganza e sensualità in una lettera d’amore al cinema e alla moda.

Riproduzione riservata © 2022 - DG