Must-have quando facciamo sport, i pantaloni ciclista diventano anche casual: si indossano anche con camicie e maglieria lunga.

Per Lady D la combo pantaloni ciclista con una felpa e un paio di sneakers erano la comfy tenuta per sfuggire all’austerità della vita da principessa e godersi invece la spensieratezza e la leggerezza di una passeggiata in libertà. Erano gli anni ’90, che oggi insieme ai 2000 tornano appassionatamente nelle collezioni e nel nostro guardaroba, alla ricerca di un equilibrio tra praticità e coolness: i look sfoggiati dalle modelle che non rinunciano ai biker pants ne sono la prova, lasciando che la loro tenuta sportiva possa riscriversi anche in chiave casual.

Pantaloni ciclista leggings: i più amati da Bella Hadid e Hailey Bieber

Per chi da piccola li ha indossati sa bene che i biker pants erano i più pratici da indossare per l’attività sportiva estiva a scuola nei mesi di Maggio e Giugno: generalmente in cotone, nella versione 2022 diventano modellanti come quelli realizzati da Skims secondo la visione di Kim Kardashian, che punta al comfy espresso in tutta la sua femminilità.

Ma il tocco glam arriva anche su questi bikers pants nati per lo sport ma che si rivelano vincenti per realizzare look casual dalle nuance vitaminiche e da personalizzare con i pezzi chiave del guardaroba estivi come top e canotte lunghe: possiamo quindi rubare i look inspo sportivi di Bella Hadid e di Hailey Bieber per personalizzarli con camicie over, illuminare modelli dai colori basic con maglie tie dye e abbinare un berretto per un look american street. Per un tocco più elegante invece osate con sandali intrecciati e mules oppure con un paio di stivaletti per un country style sportivo.

Biker pants: i modelli trendy, vitaminici e glam, della collezione di Zara

A dedicare uno spazio esclusivo ai pantaloni ciclista è Zara: sul sito del brand infatti sono presenti diversi modelli che possono incontrare davvero i gusti di tutte, con l’invito ad andare ben oltre i modelli basic che vengono rivisitati in chiave glam con tanto di bottoncini color oro. Più che pants, dei pantaloni perfetti anche da sera, perfetti anche con un paio di mocassini.

E poi ci sono i modelli sportivi e vitaminici: lime, arancio, rosa, blu, elettrico, turchese, modelli della linea luxury&fitness a vita alta, più versatili che mai, da indossare con una felpa o anche con un blazer crop. Versione più estiva e resort il modello con stampa a macchia in jacquard. Il prezzo è super low cost, dai 13 ai 18 euro, l’investimento trendy e pret a porter altissimo.

