Dalla carriera alla fama internazionale: scopriamo cosa c’è da sapere su Marco De Vincenzo, uno dei nomi più interessanti della moda italiana.

Marco De Vincenzo è uno stilista che ha lavorato per Fendi e che, nel 2022, è diventato direttore creativo di Etro. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera nel mondo della moda e sul suo straordinario successo.

Chi è Marco De Vincenzo: la carriera

Classe 1978 e originario di Messina (non è dato sapere esattamente quando sia nato) Marco De Vincenzo si è diplomato al liceo Classico e, a seguire, si è trasferito a Roma, dove ha frequentato l’Istituto Europeo di Design. Dopo la laurea è stato scelto da Fendi per entrare a far parte dell’ufficio stile come designer di accessori.

Dopo esser diventato il braccio destro di Silvia Venturini Fendi (responsabile dell’area accessori della prestigiosa maison) ha avuto la possibilità di continuare ad evolvere il suo amore e il suo studio per il mondo della moda e, pur continuando a collaborare con Fendi, nel 2009 ha lanciato la sua prima collezione d’abbigliamento. Sempre nel 2009 ha vinto il concorso per giovani talenti Who is On Next? e ha presentato la sua prima collezione prêt-à-porter, che ha ottenuto il plauso della critica.

Nel 2014 LVMH ha acquisito il 45% del suo marchio e quello di De Vincenzo è diventato uno dei nomi più interessanti della moda internazionale. Ha collaborato con Superga (per una capsule collection) e con Marina Rinaldi. Nel 2020 LVMH ha lasciato la sua società, rendendo De Vincenzo a essere proprietario del suo brand. Nel 2022 Etro ha scelto lo stilista come direttore creativo.

Marco De Vincenzo: la vita privata dello stilista

Lo stilista è estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non è dato sapere se sia impegnato sentimentalmente. Su Instagram De Vincenzo si limita a condividere dettagli e retroscena sul suo lavoro nel mondo della moda. Lo stilista ha vissuto a Roma e a Milano, ma non è dato sapere con esattezza dove abiti e a quanto ammonti il suo patrimonio.

Marco De Vincenzo: le curiosità

– Ama prendere ispirazione dai capi vintage.

– Ha vestito celebrità del calibro di Beyoncé, Taylor Swift e Levante (quest’ultima ha sfoggiato alcuni dei suoi abiti durante la sua partecipazione a Sanremo 2020).

– Ama la musica e il mondo dell’arte, da cui trae costantemente ispirazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG