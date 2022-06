Scintille tra Brad Pitt e l’ex moglie Angelina Jolie. La questione avrebbe a che vedere con la loro azienda vinicola.

Una delle coppie più famose al mondo, Brad Pitt e Angelina Jolie sarebbero ai ferri corti con tanto di intervento degli avvocati. Tra i due, ormai ex marito e moglie, ci sarebbero problemi a proposito dell’azienda vinicola francese da loro acquistata nel 2008. L’uomo ha mosso delle gravi accuse alla donna citandola in giudizio.

Cosa succede tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Angelina Jolie Brad Pitt

Secondo quanto riportato da diversi media, Brad Pitt avrebbe deciso di citare in giudizio l’ex moglie per aver venduto di nascosto le sue azioni dell’azienda vinicola francese che hanno acquistato insieme nel 2008. L’attore sostiene che la Jolie avrebbe venduto la sua metà dell’amata azienda Miraval ad un oligarca russo con “intenzioni velenose” e “tattiche commerciali studiate” per “infliggergli danni” come rappresaglia per la lotta per l’affidamento dei loro figli.

Dalle informazioni in nostro possesso, l’accordo stipulato dalla diva di Hollywood sarebbe con una società gestita da Yuri Shefler, proprietario dell’azienda che produce la vodka russa Stolichnaya.

Da quanto si apprende, gli avvocati dell’uomo avrebbero spiegato come “la Jolie abbia perseguito e poi consumato la presunta vendita in segreto, tenendo di proposito all’oscuro Pitt e violando consapevolmente i diritti contrattuali dell’ex marito”. Inoltre “sapeva che Shefler e i suoi affiliati avrebbero cercato di controllare l’attività che Pitt aveva costruito e di minare l’investimento in Miraval. E proprio come aveva immaginato Jolie, questo è esattamente ciò che Shefler ha fatto”. E ancora: “In violazione dell’accordo tra le parti, Jolie ha cercato di costringere Pitt a collaborare con uno sconosciuto, e peggio ancora, uno sconosciuto con associazioni e intenzioni velenose”.

Resta da capire, adesso, a quanto potrebbe ammontare la richiesta di risarcimento che Pitt chiederà all’ex moglie.

