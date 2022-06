Colpo di scena per Lulù Selassiè che si è trovata a rinviare la propria festa di compleanno per “colpa” degli ex compagni del GF Vip.

Lulù Selassiè ancora al centro dei rumors di gossip. Questa volta niente a che fare, almeno in maniera diretta, con la fine del suo rapporto con Manuel Bortuzzo. In questo caso si tratta della sua festa di compleanno, saltata a causa di alcune defezioni da parte di parecchi invitati, compresi i suoi ex compagni del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè e la festa di compleanno rinviata

Nelle ultime ore sono aumentati a dismisura i rumors sulla festa di compleanno di Lulù Selassiè che, a quanto pare, non se la sta passando molto bene. Sembra, infatti, che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia dovuto annullare i festeggiamenti dal momento che molti invitati, compresi alcuni ex gieffini, abbiano annunciato che avrebbero disertato l’evento.

La ragazza sarebbe stata obbligata a spostare la festa. La notizia è stata diffusa da The Pipol Tv e ci sarebbero anche dei dettagli molto importanti.

Per la ragazza si tratta di un momento nero tra la fine della love story con Bortuzzo e i rapporti con gli ex concorrenti del GF. Neppure l’avvicinamento dei 24 anni e la festa inizialmente programmata pare abbiano cambiato le cose.

Lulù pare avesse pensato di organizzare un bel party in uno degli hotel più suggestivi di Napoli, il Gold Tower Hotel, in data 9 giugno 2022 ovvero nel giorno del suo compleanno peccato che qualcosa sia andato storto.

Da quanto si apprende, infatti, molti degli invitati, tra cui diversi ex coinquilini della Casa più famosa d’Italia, hanno dato forfait, forse anche a causa della fine piuttosto complicata della sua storia con Manuel. Secondo l’indiscrezione, adesso, Lulù sarebbe stata costretta a correre ai ripari chiedendo di far slittare la festa del suo compleanno a fine giugno. In questa maniera, la ragazza spera di assicurarsi che vi siano abbastanza Vip a festeggiare insieme a lei come si deve.

Di seguito il post Instagram con l’indiscrezione di Pipol TV:

