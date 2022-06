Shooting decisamente speciale per Elisabetta Canalis che segue l’ultima moda di sfoggiare un look senza reggiseno.

Ormai sembra essere diventato un vizio delle star dello spettacolo e semplicemente delle modelle o influencer molto note nel panorama artistico italiano e non. Dopo Chiara Ferragni, che sfoggia molto spesso dei look particolari in questo senso, anche Elisabetta Canalis ha deciso di mostrarsi, seppur per motivi differenti, con il cosiddetto look sideboob, ovvero senza reggiseno.

Elisabetta Canalis, lo sideboob manda in tilt i fan

Elisabetta Canalis

Prima affacciata a d un terrazzo dell’hotel, per altro con un panorama mozzafiato, prima con una foto frontale e poi di spalle, poi in altri scatti nella sua stanza, Elisabetta Canalis ha sfoggiato un sideboob da urlo. Abito corto con le frange, schiena scoperta fino al lato B coperto ma in perfetta forma grazie alla tanta attività fisica e allenamenti specifici che la stessa ex Velina fa e mostra anche sui social.

“Shooting day con le mie persone preferite. Ma quanto mi siete mancati”, ha scritto la Canalis nella didascalia delle varie foto. Dai loro sorrisi è più che evidente il grande feeling con questi amici e collaboratori.

La reazione dei seguaci è stata immediata e di grande successo. Per la donna non è certo la prima volta che un suo post mandi in delirio i fan, ma in questo caso, a giudicare dai commenti, arrivati a centinaia, sembra proprio che abbia fatto centro. Anche meglio di quella volta in Messico quando si era mostrata in bikini dando spazio ad addome e lato A.

Ad ogni modo, i seguaci social della Canalis sono avvisati. La sua estate pare ufficialmente essere iniziata e siamo convinti che si vedranno ben presto molti altri post di questo tipo. Non resta che attendere fiduciosi…

Di seguito il post Instagram della Canalis:

Riproduzione riservata © 2022 - DG