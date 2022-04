L’ex Velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis ha scatenato i followers su Instagram con alcune foto da urlo dell’ultima vacanza in Messico.

Il tempo sembra passare per tutti ma non per lei. Parliamo della splendida Elisabetta Canalis che ogni giorno che passa diventa sempre più bella. Se non ci credete, basta dare uno sguardo ai recenti scatti condivisi dalla stessa showgirl su Instagram in queste ore direttamente dal Messico ed in compagnia di suo marito Brian Perri e della figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis: curve bollenti in Messico

Sebbene i suoi ammiratori sui social siano abbastanza abituati a certi scatti, ecco che l’ultima foto pubblicata da Elisabetta Canalis ha davvero superato ogni aspettativa. L’ex Velina di Striscia La Notizia, come anticipato, si trova in vacanza in Messico con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva ma non ha certo dimenticato di aggiornare i suoi fan delle varie attività.

I fortunati 3 milioni e passa di seguaci su Instagram sono letteralmente impazziti davanti all’ultima foto condivisa che la ritrae in bikini. Addominali scolpiti, curve perfette e posa seducente. Tutte le giuste componenti per una foto centinaia e centinaia di like.

Questo il post della modella:

I commenti allo scatto

L’immagine di Elisabetta Canalis ha coinvolto davvero tantissime persone. I seguaci più attivi hanno voluto esprimersi a proposito della foto. Non mancano i messaggi di qualche persa invidiosa, ma, ad essere onesti, sono di gran lunga superiori i commenti positivi. “Più gli anni passano, più sei bella”, le scrivono alcuni utenti, indistintamente tra uomini e donne.

“Mandi a casa tutte le ventenni di oggi”, è il commento di un altro follower che sottolinea come la bellezza di Elisabetta Canalis sia assolutamente incredibile nonostante l’età che inevitabilmente avanza.

La showgirl, come noto, vive in America e di tanto in tanto torna in Italia per impegni lavorativi ed è anche per questo che sono tantissimi gli italiani che la seguono e non si perdono mai un suo post.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG