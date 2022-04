Ospite a Domenica In, Jovanotti parla, per la prima volta, della malattia della figlia Teresa e del modo in cui l’ha affrontata.

Scoprire che la figlia aveva una grave malattia non è stato semplice per Jovanotti. In una intervista a Domenica In da Mara Venier, il cantante si racconta e rivela con quanta forza Teresa, ora 23enne, abbia affrontato il suo percorso di lotta contro il male che l’aveva colpita.

Jovanotti a Domenica In: “Teresa è stata strepitosa”

Sedutosi nel salotto di zia Mara, a Domenica In, Jovanotti ha parlato della malattia che ha colpito, nel 2019, la figlia Teresa: un linfoma di Hodgkin che non ha avuto di combattere, infondendo, nel contempo, forza anche ai suoi genitori.

“Teresa è stata strepitosa. Ha una forza. Ha avuto un momento di difficoltà ed ha dimostrato una forza che…io ero così ammirato. Lei dava forza a se stessa e di conseguenza la dava a noi“, ha sottolineato l’artista colmo di orgoglio per la sua piccola.

Jovanotti

Una vita all’insegna dell’arte

Teresa è guarita dal brutto male che l’aveva colpita. Fu lei stessa ad annunciarlo sui social, rivelando la bella notizia ai suoi follower: “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita“

E aggiunse: “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

Al momento, si è trasferita a New York per intraprendere la carriera d’artista, lavorando come disegnatrice. Sul suo lavoro, il padre ha detto: “Sta iniziando a fare piccoli lavori su commissione, ha grande talento . L’ho sempre sostenuta in questo“.

