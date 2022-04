Con una bellissima festa a tema con amici e parenti, l’ex volto di Uomini e Donne ha svelato il sesso del nascituro dopo un inizio di gravidanza molto complicata.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio avevano annunciato di aspettare un figlio a metà marzo. Ora la coppia ha deciso di svelare il sesso del nascituro in un modo molto speciale. Una festa a tema colma di palloncini e coriandoli del colore del loro futuro bambino, con la famiglia e gli amici più stretti. Il tutto è stato condiviso anche sui social con i fan della coppia.

Nicole Mazzocato aspetta un bel maschietto!

“E’ un maschietto” queste le parole di Nicole Mazzocato che accompagnano il video di uno dei giorni più belli della coppia. Tanti palloncini racchiudevano dei coriandoli blu che Armando ha scoppiato, capendo con sorpresa il sesso del suo futuro bambino. Le grida di gioia e gli abbracci tra i due innamorati hanno commosso tutti. Il loro amore si è consolidato sempre di più, dopo la fine della relazione tra Nicole e Fabio Colloricchio.

Un significato ancora più intenso assume questa festa considerando che all’inizio, la gravidanza dell’ex corteggiatrice ha avuto delle complicazioni. Per questo i due avevano aspettato molto per dare la notizia, lo spiega Nicole stessa su Instagram con il suo annuncio: “Saremo presto in 4!!!!! Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo.. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese.. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG