Dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi protagonista insieme ad Alessandro Iannoni, figlio della Di Pietro.

Anche dopo aver interrotto la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi fa parlare di sé. Questa volta, per la verità, per una questione davvero particolare che non riguarda il reality show ma che la vede comunque protagonista insieme ad Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro.

Isola dei Famosi, il retroscena dopo la puntata

Isola dei famosi

Come detto, tutto accade dopo la puntata andata in onda lunedì sera de L’Isola dei Famosi. Guendalina era in studio insieme ad Alessandro e anche agli altri concorrenti che aveva deciso di interrompere la loro partecipazione al programma dopo la notizia di prolungamento della sua durata.

La Tavassi si è fatta notare nel corso della trasmissione, ma il meglio è arrivato dopo. La donna, insieme al compagno e manager ma anche ad Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, si è ritrovata senza un passaggio per tornare nella sua abitazione e così, da quanto sembra, è riuscita a trovarne uno di fortuna chiedendo ad una fan.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa Guenda sui social con una serie di stories Instagram nelle quali ha voluto mostrare anche la reazione, decisamente contrariata, di Alessandro. “E’ sconvolto”, ha detto e scritto la Tavassi. E ancora: “Cosa ti diceva mamma Carmen? Di non accettare passaggi da sconosciuti. Ecco…Lui è sconvolto”, ha ribadito la showgirl e inflencer.

Tra le risate generali, un grazie gigante alla signora Anna che si è proposta di accompagnarli a destinazione. A giudicare dalle stories successive, sembra proprio che alla fine sia comunque andato tutto bene. Una vera e propria avventura… dopo quella andata in scena in Honduras.

Di seguito, invece, l’ultimo post Instagram della Tavassi che si gode finalmente la serenità di “casa” col suo compagno:

