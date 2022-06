Amadeus è già proiettato a Sanremo 2023 e sogna in grande. Il conduttore ha parlato di diversi argomenti legati al Festival.

Instancabile Amadeus. Il conduttore Rai pensa al presente ma anche al futuro ed in modo particolare al Festival di Sanremo del prossimo anno. In occasione della conferenza stampa di Arena ’60, ’70, ’80 e ’90, il conduttore e direttore artistico dell’evento – confermato per il prossimo biennio – ha spiegato le sue “ambizioni” per la prossima edizione.

Amadeus verso il Festival di Sanremo 2023: il desiderio

Amadeus

Chiaramente è ancora presto per pensare al Festival di Sanremo 2023 ma Amadeus, con la sua solita serità e professionalità, ha già in mente alcune idee per la prossima edizione e non ha nascosto neppure alcuni desideri anche piuttosto ambiziosi.

Il conduttore e direttore artistico ha confermato di aver iniziato a lavorare al Festival già da mesi ma che al momento nessun big gli ha ancora presentato un brano nonostante “le canzoni arriveranno prima di settembre”. Il regolamento ufficiale del Festival della canzone italiana uscirà lunedì ed anche il prossimo anno la serata cover sarà dedicata ai brani usciti nel quarantennio 1960 – 1990. “I Big potranno essere accompagnati anche dall’artista originale della cover scelta”, la conferma di Amadeus.

Detto di alcuni aspetti tecnici, il presentatore si è ance lasciato andare all’ammissione di un sogno nel cassetto: Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione”.

Staremo a vedere quindi cosa combinerà il presentatore che da anni è ormai diventato una certezza della tv italiana e soprattutto di casa Rai. Soprattutto scopriremo se sarà riuscito nel suo intento di portare la grandissima Mina sul palco dell’Ariston.

Di seguito il post su Twitter del noto giornalista Andrea Conti che riporta alcune delle parole del conduttore:

#Amadeus "Farei di tutto per portare Mina sul palco di #Sanremo2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione" #Anni60708090 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 7, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG