Novità per le prossime edizioni del Festival di Sanremo: Amadeus è stato confermato e tornerà i prossimi anni all’Ariston.

Dopo tre edizioni di successo, Amadeus tornerà anche per le prossime edizioni di Sanremo, sia nel 2023 che nel 2024. Questo è l’esito dell’incontro nel quale l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio.

Amadeus ha così risposto a questa proposta: “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare“. Carlo Fuortes ha dichiarato proprio a febbraio in merito: “Per usare una metafora calcistica ’squadra che vince non si cambia’. Sarebbe pazzesco con questo successo non pensare a una conduzione di Amadeus“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG