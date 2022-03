Il serale di Amici 21 si avvicina e sono tanti i rumors che stanno girando sul web, tra cui la composizione delle squadre.

Sabato 19 marzo avrà inizio il serale di Amici 21, la nuova edizione del talent show condotto e creato da Maria De Filippi. Con l’avvicinarsi delle puntate in prima serata su Canale 5, le indiscrezioni che girano sono tante, altre vere e alcune da confermare.

Ad esempio, in queste ore si parla molto della composizione delle squadre che si scontreranno nell’arena del serale di Amici 21. Solo poche ore fa si è svolta la registrazione dell’ultimo speciale pomeridiano, che andrà in onda questa domenica su Canale 5, nella cui sede è stato decretato come i ragazzi verranno divisi arrivati al serale.

la pagina GossipTv ha svelato quelle che dovrebbero essere le presunte squadre del Serale. Secondo questo rumor le squadre saranno le seguenti

La squadra che verrà capitanata da Rudy Zerbi e da Alessandra Celentano avrà come componenti LDA, Calma, Luigi, Gio Montana, Carola, Michele e Leonardo. La squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, invece, dovrebbe avere Sissi, Aisha, Alex, John Erick, Dario, Alice.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, invece, dovrebbero avere in squadra Albe, Crytical, Serena, Nunzio e Christian.

