Nuove puntate di Verissimo stanno per arrivare questo weekend del 5 e 6 marzo. Silvia Toffanin pronta a ospitare nuovi personalità nel suo salotto. Ecco le anticipazioni.

Silvia Toffanin è pronta per le due nuove puntate di Verissimo, stavolta un po’ particolari perché in onda con l’ombra della guerra della Russia contro l’Ucraina. Ma, nonostante la difficoltà di queste settimane, Verissimo continuerà a raccontare storie e novità del mondo dello spettacolo, ma non solo.

In queste due puntate, saranno tanti gli ospiti nel salotto della Toffanin, tra attori scrittori e conduttori, ma anche dirette testimonianze del conflitto in corso.

Gli ospiti a Verissimo

A partire dalle 16:30, sabato Silvia Toffanin ospiterà diversi amici e colleghi, tra cui l’attrice ucraina Anna Safroncik, che racconterà il modo in cui sta vivendo la situazione del suo Paese, raccontando anche il recente arrivo del padre in Italia e la preoccupazione per il resto dei parenti ancora in Ucraina che cercano di scappare dalla guerra.

Per la prima volta, poi, si racconterà in tv lo scrittore Massimo Gramellini e spazio poi a Scialpi e alla storia di C’è posta per te di Bruno e Ludovico. Infine, sempre sabato, ospiti a Verissimo Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, per presentare la nuova fiction Più forti del destino, e Andrea Delogu.

Domenica 6 marzo, invece, a Verissimo arriveranno Nathaly Caldonazzo, da poco uscita dal GF Vip6, Enrico Brignano, Gerry Scotti, Barbara d’Urso e Laura Chiatti, anche lei protagonista di Più forti del destino.

