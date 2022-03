L’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 è vicino e arrivano i nomi di altri tre concorrenti, di cui uno che potrebbe portare qualche polemica con sé.

Oggi sono trapelati nuovi nomi per il cast de L’Isola dei Famosi 2022, che questo mese avrà inizio su Canale 5, condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Uno di questi nomi, però, potrebbe sollevare un polverone come ha già fatto sui social: la persona in questione è Marco Melandri, l’ex pilota motociclistico. Secondo TvBlog potrebbe far parte del cast del reality, ma il suo punto di vista sui vaccini anti-Covid potrebbe introdurre nel programma non poche polemiche.

Le parole che hanno sollevato già una grande polemica sui social attorno a Melandri sono quelle relative al Green Pass: l’ex motociclista, infatti, ha affermato di aver tentato di prendere il Covid solo per avere la certificazione verde.

La presenza di Marco Melandri nel reality, quindi, potrebbe non essere vista molto bene dagli spettatori, quindi vedremo se sarà veramente presente come andrà a finire.

Insieme a lui, inoltre, si è aggiunto alla lista dei possibili concorrenti dell’Isola anche Antonio Zequila e forse anche il cantante Blind, diventato famoso dopo la sua partecipazione a X Factor.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG