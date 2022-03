Ambientato nello sconfinato universo della DC, Legends of Tomorrow 7 prevedrà ancora tanti personaggi fuori dagli schemi.

Con un annuncio rilasciato il 3 febbraio 2021 il network statunitense The CW ha confermato la produzione di Legends of Tomorrow 7. Ecco, perciò, che lo show tanto bramato dagli appassionati dell’universo DC è divenuto realtà. Il Presidente e Ceo della rete, Mark Pedowitz, ha confermato i piani, inerenti alla stagione 2021-2022. Ma arriverà sul territorio italiano? Cerchiamo di capirlo, prendendo in considerazione tutti i dettagli finora emersi.

Legends of Tomorrow 7: a quando l’uscita in Italia?

La S7 è approdata negli States lo scorso 13 ottobre su The CW. Il 2 marzo 2022 sono andati in onda gli ultimi episodi, per un totale di 13 appuntamenti complessivi, della durata di 42-45 minuti ciascuno. Allo stato attuale non sono pervenuti annunci riguardo la nostra penisola. Confidiamo di trovarlo sul canale pay Premium Action, come le passate stagioni. Di solito non c’è molto scarto tra l’arrivo in terra madre e in Italia; pertanto, è lecito immaginare che le puntate escano nel corso del 2022.

Legends of Tomorrow 7: la trama

“Dopo aver salvato la Terra del 1925 da un’invasione aliena (e essersi sposati!), i co-capitani di Legends Sara Lance e Ava Sharpe pensano che loro e l’amato equipaggio possano finalmente tornare a casa e rilassarsi – riporta la sinossi -. Peccato che la nave da viaggio nel tempo sulla quale sono a bordo, la Waverider, venga fatta saltare in aria da un secondo Waverider… il che significa che le Leggende sono ora intrappolate a Odessa, in Texas, nel 1925! L’unica via per tornare a casa e vendicarsi del loro misterioso nuovo nemico è recarsi a New York City e trovare l’antenato del viaggio nel tempo, l’inventore gallese Dr. Gwyn Davies. Ma senza Waverider, nessun modo per sapere come stanno influenzando la linea temporale e un nemico che viaggia nel tempo dando loro la caccia, questa sarà la missione più difficile mai affrontata per le Leggende”.

Il cast di Legends of Tomorrow 7

Sono tanti i componenti del cast che hanno vestito i panni di personaggi particolari e decisamente amati dal pubblico. Nella season 7 ritroviamo: Caity Lotz (Lance/White Canary), Dominic Purcell (Mick Rory/Heat Wave), Amy Pemberton (la voce di Gideon), Nick Zano (Nate Heywood/Steel), Tala Ashe (Zari Tomaz), Matt Ryan (John Constantine), Jes Macallan (Ava Sharpe), Ramona Young (Mona Wu), Olivia Swann (Astra Logue).

Legends of Tomorrow 7: il trailer

In prossimità del lancio, The CW ha pubblicato il teaser trailer della S7. Avete modo di gustarvelo qui sotto:

Le location di Legends of Tomorrow 7

Le riprese hanno tenuto luogo a Vancouver, in Canada.

