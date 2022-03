Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di Uomini e Donne, prevista per oggi: Gemma Galgani lancia un appello, qualche cavaliere si farà avanti? Intanto, Ida e Alessandro cercano di trovare un punto d’incontro.

Uomini e Donne torna con tutti i suoi protagonisti per un altro appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Dopo l’ennesima delusione, Gemma Galgani decide di mostrarsi in video come appello per trovare l’amore. Si presenterà qualche cavaliere? Intanto Ida ed Alessandro stanno cercando di chiarirsi.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Molto probabilmente, come svelano le indiscrezioni sul web, ci sarà di nuovo Gemma Galgani in studio. Nonostante sia rimasta senza pretendenti, la dama torinese non si è parsa d’animo. Nella scorsa puntata ha girato un video mostrando tutti i lati di sé, della sua vita e del suo carattere per trovare l’amore. L’appello della dama ha avuto effetto, ci sarà qualche nuovo cavaliere a corteggiarla?

Nel frattempo sempre per il trono over, ci dovrebbero essere Ida e Alessandro. La dama dopo aver dato l’esclusiva al cavaliere non lo ha visto particolarmente preso dal gesto ed è scoppiata a piangere uscendo dallo studio. A questo punto, Alessandro l’ha seguita cercando di parlarle e calmarla. I due sono riusciti a venirsi incontro o questa è la fine del loro rapporto?

Intanto, anche Armando Incarnato dovrebbe farsi avanti al centro studio, per parlare di com’è andata la sua frequentazione con la nuova dama venuta apposta per lui. Che sia la volta buona per il napoletano?

