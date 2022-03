Il programma di varietà andrà ugualmente in onda, nonostante la guerra, ma inizierà con una poesia rivolta a questo terribile conflitto.

Venerdì sera tornerà il consueto appuntamento con il Cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. Lo show avrà il compito di intrattenere proprio in virtù di quello che sta succedendo in Ucraina e in Europa ma non si dimenticherà di dare una nota di riflessione ai telespettatori. Sarà propria la poesia di Gianni Rodari, “Promemoria” a ricordare le atrocità della guerra.

Il cantante mascherato e il riferimento alla guerra in Ucraina

Come riporta TvBlog: “Insieme all’ingresso in studio ad apertura di puntata di un gruppo di bimbi accompagnati da Anastasia Kuzmina, la maestra di ballo ucraina di Ballando con le stelle- di Gianni Rodari. Un poeta e scrittore che ha scritto tante poesie e fiabe per bambini, fra queste una che si chiama “Promemoria” e che parla della guerra. Come sottofondo a questo particolare momento che aprirà la puntata del Cantante mascherato di domani sera ci sarà il brano di John Lennon “Imagine“. Ma ecco la bella poesia di Gianni Rodari “Promemoria” :

“Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

per esempio la guerra.”

