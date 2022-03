Donne diverse, accomunate da matrimoni infelice e da tentazioni che si presentano alla porta: scopriamo insieme Fishbowl Wives.

Non c’è che dire: le premesse con cui Fishbowl Wives approda nel catalogo di Netflix sono davvero invitanti. In un primo frangente potrebbe passare un po’ sottotraccia, almeno nei nostri confini, ma senz’altro merita attenzione, anche perché pare disporre del potenziale necessario per rivelarsi una piacevolissima scoperta. Una serie tv che costituisce la trasposizione sul piccolo schermo delle storie narrate in Kingyo Tsuma, ben noto manga di Kurosawa R. Ecco tutto quanto bisogna sapere sullo spettacolo, destinato a raccontare cosa si nasconde dietro la facciata di alcuni matrimoni, perfetti solo in apparenza.

Fishbowl Wives: la trama

Per la prima stagione Netflix ha ordinato otto episodi, caricati sulla sua piattaforma a San Valentino, lunedì 14 febbraio 2022, in tutto il mondo. Le vicende rappresentate sono diverse, aventi però un punto in comune: mogli schiacciate da matrimoni opprimenti. Proprio dalle nozze infelici decidono di buttarsi in relazioni extraconiugali, passioni proibite viste come una sorta di via di fuga.

Dopo aver accantonato i suoi sogni a causa di un incidente, Saruka Hiraga, il personaggio principale, è sposata con il titolare di un salone di bellezza. Vive all’ultimo piano di un grattacielo e conduce una vita patinata, da far invidia a chiunque. Peccato che sia tremendamente infelice. Una volta amava il compagno, prima di scoprirne la natura aggressiva e violenta. Incapace di lasciarlo, si sente in trappola, come un pesce rosso in un acquario. Ma è proprio un pesce rosso a permetterle di conoscere un uomo disposto ad accettare chi è veramente. Così Sakura sceglie di lasciarsi travolgere dalle emozioni: resta da scoprire se sarà giusto una breve avventura o un incontro del destino.

Le voci sulle peripezie sentimentali della donna iniziano a circolare online e da qui si sviluppano gli altri filoni narrativi. Ad esempio, c’è Yuka, una donna pronta a contattare l’ex quando il marito si rifiuta di avere un figlio.

Differente è la questione per Noriko. Il marito condivide il pranzo che lei gli ha amorevolmente preparato con un collega e gli fa una proposta a dir poco fuori dall’ordinario.

Il rapporto tra Sota e la moglie Saya è ormai distrutto. Correvano sempre insieme ma ora lei beve di continuo e non abbandona mai il divano.

L’esistenza di Hisako cambia di colpo mentre porta a spasso il cane. Incontra Baba, un uomo che non riconosce e cominciano a uscire. Tuttavia, il figlio è al corrente di quanto sta accadendo.

Le varie vicende si intrecciano, mentre prosegue il rapporto di Sakura e Haruto, tra mille difficoltà.

Il cast di Fishbowl Wives

Il cast include: Ryoko Shinohara (Sakura), Takanori Iwata (Haruto), Masanobu Ando (Takuya), Kyōko Hasegawa (Yuriha), Shizuka Nakamura (Yuka), Hidekazu Mashmia (Momoki), Saori Seto (Noriko), Anna Ishii (Saya), Atsuhiro Inukai (Sota), Yuki Kubota (Jun), Wakana Matsumoto (Hisako).

Fishbowl Wives: il trailer

In concomitanza con l’uscita, Netflix ha pubblicato il teaser trailer ufficiale. Lo potete recuperare di seguito:

Le location di Fishbowl Wives

Le riprese hanno avuto luogo interamente in Giappone, precisamente a Tokyo.

