Ha superato sia Carmine e Christian, gli altri due finalisti, e ha vinto Masterchef 11 Italia. Tracy ha conquistato e convinto i giudici e si è portata a casa il trofeo come migliore cuoca e un cospicuo premio in denaro.

Come riporta Fan Page: “Tracy ha trionfato nell’undicesima edizione di Masterchef Italia, aggiudicandosi così i premi finali: 100mila euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette e un corso di alta formazione presso la scuola internazionale di cucina italiana. Il suo menù degustazione ha convinto i tre giudici e gli ha fatto conquistare il primo posto, avendo la meglio su Carmine e Christian.”

Una lotta all’ultima degustazione quella della finale dello show. I finalisti si sono sfidati a colpo di primo, secondo, antipasto e dolce per cercare di prendere più consenso possibile. Alla fine però a trionfare è stata solo una che si aggiudica il titolo più ambito dai cuochi italiani. Anche questa edizione è stata seguitissima e ha avuto un buon successo per un format che sembra andare alla grande.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram