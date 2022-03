Clean with Passion for Now mostra come può nascere un sentimento anche in un ambiente poco romantico… come un’impresa di pulizie!

Clean with Passion for Now è una delle tante serie coreane che hanno fatto proseliti di pubblico dopo il successo internazionale di Squid Game. Insomma, ancora oggi siamo in piena korea-mania e questa ne è una prova! Composto da sedici episodi, in patria è andata in onda dal 26 novembre 2018 al 4 febbraio del 2019, mentre, riguardo alla nostra penisola, le puntate sono state caricate su Netflix nel 2022. Ecco tutte le info su trama, cast, trailer e location.

Clean with Passion for Now: la trama

pulizia specchio

“Jang Sun Gyeol è benestante e di bell’aspetto, ma soffre di una grave forma di germofobia – recita la sinossi -. È ossessionato dall’igiene ed è anche titolare di un’impresa di pulizie. Un giorno, però, incontra una ragazza spensierata e disordinata di nome Gil Oh Sol, che è stata appena assunta come dipendente nella sua azienda. Oh Sol ha svolto ogni genere di lavoretto part-time, facendo di tutto per ottenere un lavoro a tempo pieno, e non ha tempo né per gli appuntamenti né per tenere tutto pulito. Ha rinunciato ad avere un aspetto curato dopo aver affrontato la dura realtà della vita, ed è nota per indossare sempre la sua distintiva tuta da ginnastica. Eppure ha una personalità radiosa e non le importa di sporcarsi. Con l’aiuto di Oh Sol, Sun Gyeol affronta la sua paura dei germi e scopre che si sta innamorando di lei”.

Il cast di Clean with Passion for Now

Tre sono i volti principali. Kim Yoo-jung interpreta Gil Oh-sol, una ragazza con una personalità positiva. Non si preoccupa affatto della sporcizia e possiede uno stomaco particolarmente forte. Yoon Kyun-sang è Jang Seon-kyul, un amministratore delegato ricco e di bell’aspetto di “Cleaning Fairy”, con la misofobia. Song Jae-rim veste, infine, i panni di Choi Ha-in / Daniel Choi, uno psichiatra della Rochester Clinic residente sul tetto della casa di Oh-sol e noto per essere uno spirito libero. Il cast è completato da Kim Won-hae (Gil Gong-tae), Lee Do-hyun (Gil Oh-dol), Min Do-hee (Min Joo-yeon), Kim Hye-eun (Cha Mae-hwa), Ahn Suk-hwan (Cha Seung-hwan), Yoo Sun (segretaria Kwon), Kim Ki-nam (segretaria Kim), Yang Hak-jin (Kim Dong-hyun), Cha In-ha (Hwang Jae-min), Go Geon-han (Jeon Young-shik).

Clean with Passion for Now: il trailer

In prossimità del rilascio, la casa emittente ha diffuso il teaser trailer ufficiale. Ve lo riportiamo di seguito:

Le location di Clean with Passion for Now

Le riprese si sono tenute a Seoul, capitale della Corea del Sud. Un luogo iconico è Seoullo 7017, suggestivo parco nato dalla riqualificazione di un’ex autostrada.

