Dopo l’abbandono di Stefano De Martino, Made in Sud forse ha trovato due nuovi conduttori. Ecco chi potrebbe salire sul palco quest’anno.

Nuovi rumors arrivano su Made in Sud, il programma comico della Rai che sta per tornare, ma senza conduttore. Stefano De Martino infatti ha lasciato il format, anche se la rete avrebbe già pensato a papabili sostituti.

Stefano De Martino, purtroppo per molti suoi fan, non sarà alla conduzione dello show perché già impegnato in un’altra importante sede, ovvero il serale di Amici 21. Qui prenderà ancora una volta il ruolo del giudice, tornando in studio dalla sua amata Maria De Filippi.

Ma la Rai ha sempre delle idee per risolvere i propri problemi: secondo TV Blog, infatti, la rete starebbe pensando di far condurre Made in Sud 2022 Clementino e Rocco Hunt.

Due cantanti, quindi, a presentare i comici più amati della rete, che in molti attendono con ansia. Per Clementino non sarebbe la prima esperienza, visto che il cantante ha partecipato a The Voice Senior.

Per il collega Rocco Hunt, invece, sarebbe la prima volta alla conduzione di un programma tv ma, chissà, insieme potrebbero creare un’ottima atmosfera. Staremo a vedere cosa deciderà in realtà la Rai.

