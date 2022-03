Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Luca Salatino è uscito con Soraia, scatenando la reazione di Lilly mentre Matteo esce con una nuova corteggiatrice.

Uomini e Donne torna con un altro avvincente appuntamento, condotto da Maria De Filippi: Secondo le anticipazioni che circolano sul web, a sedersi al centro studio sarà Luca Salatino sempre più indeciso tra Soraia e Lilly. Matteo Ranieri torna in studio e, nonostante l’assenza di Federica, esce con una nuova corteggiatrice.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

In base alle anticipazioni, sembra che Luca Salatino sia uscito con Soraia per capire se la sua attrazione sia solo fisica. La loro esterna però infastidisce molto Lilly, gelosa delle attenzioni che il tronista rivolge alla sua rivale e potrebbe esserci della tensione in studio.

Sempre per il trono classico, Matteo Ranieri è tornato definitivamente in studio e sembra che stia conoscendo un’altra corteggiatrice. Federica è ancora a casa malata e non può presentarsi in studio ma la tensione tra lei e il tronista si percepisce nonostante la distanza. Sembra che a cercare di mettere pace tra i due sarà proprio Maria De Filippi e il suo intervento, come andrà a finire tra loro?

Per il trono over intanto, dopo l’abbandono di Nadia e Massimiliano usciti insieme dallo studio, ci sarà Biagio. Il cavaliere napoletano è uscito con Stella, una nuova dama e i due racconteranno come sta andando la conoscenza. Anche Armando Incarnato torna a parlare di sé e della sua nuova conoscenza, che sia la volta buona per il cavaliere?

