Andiamo alla scoperta di Tracy Eboigbodin: tutto quello che c’è da sapere sula concorrente di Masterchef 11.

Si chiama Tracy Eboigbodin e nel 2021 ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo italiano riuscendo ad essere fra i 20 selezionatissimi aspiranti chef del celebre talent in onda su SkyUno. Nella classe di Masterchef 11 la donna ha dimostrato di avere un unico obiettivo: vincere e nel contempo poter dimostrare anche chi è davvero. Noi oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata. Quanti anni ha Tracy, da dove viene, che lavoro fa e piccole curiosità sul suo conto.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Chi è Tracy Eboigbodin

Sulla biografia di Tracy Eboigbodin al momento non abbiamo informazioni assai precise. Sappiamo però che l’aspirante chef vanta origini nigeriane e che è nata nel 1993. Sappiamo inoltre che ha trascorso tutta la sua infanzia in Africa e poi, assieme alla sua famiglia, si è trasferita in Italia.

Fin da ragazza è sempre stata affascinata dal mondo culinario e per lei il cibo rappresenta qualcosa di spirituale, non solo per nutrire il corpo ma anche l’anima.

Tracy Eboigbodin, vita privata ( e dove vive)

Cosa sappiamo invece della vita privata di Tracy? La concorrente di Masterchef vive a Verona e qui lavora come cameriera in un albergo. Dal punto di vista sentimentale invece, è legatissima a Samuele, il suo fidanzato da più di dieci anni e che come ha confessato la stessa ragazza a Masterchef, “Le rende più bella e serena la sua vita”.

Tracy Eboigbodin, 3 curiosità

-Ai Live Cooking Tracy si è presentata con un piatto nigeriano.

-Ama il suo lavoro e per lei i camerieri rappresentano dei veri e propri messaggeri dello chef.

-E’ molto attiva sui social e in particolare su Instagram dove condivide numerosi piatti della sua cucina e non solo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG