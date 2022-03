Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’ex attrice Brigitta Bulgari, dalla carriera alla vita privata.

Brigitta Bulgari è una dj ed ex attrice che è stata al centro di alcune controversie e, dopo l’addio al mondo dei riflettori, è riuscita a costruirsi una nuova vita. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei, dalle curiosità alla carriera.

Chi è Brigitta Bulgari: la carriera

Nata a Budapest (in Ungheria) il 29 settembre 1982 (sotto il segno zodiacale della Bilancia) Brigitta Bulgari è lo pseudonimo di Brigitta Cochise (nota anche come Brigitta Bui Kocsis o Brigitte Buy). Nel corso della sua carriera si è fatta conoscere come modella e attrice di film per soli adulti. Ha posato per alcune celebri riviste (come Playboy) e per dei calendari, e in Italia ha fatto parlare di sé per aver passeggiato senza veli durante una partita tra Piacenza-Catanzaro, trasmessa in diretta tv. Nel 2010 ha deciso di allontanarsi definitavemente dall’attività di attrice per fare la dj e ha assunto lo pseudonimo di Brigitta Koss. In tv ha partecipato ai programmi La Talpa e Cronache Marziane.

Nel corso della sua carriera è finita al centro del caso Vallettopoli e sembra inoltre che le sue fotografie con Marco Melandri siano state oggetto di un presunto ricatto da parte di Fabrizio Corona (anche se il pilota ravvenate avrebbe registrato la telefonata intercorsa tra lui e l’ex Re dei paparazzi, riuscendo così a impedire il tentativo di estorsione perpetrato nei suoi confronti).

Al Corriere della Sera Brigitta Bulgari ha confessato di essere pentita di aver preso parte a dei film per soli adulti: “Mia madre se ne era andata quando avevo un anno. A Milano non riuscivo però a socializzare, stavo spesso sola, ero arrabbiata e soffrivo. Alla fine a fare quei film da un punto di vista lavorativo mi gratificava di più, nell’ambiente mi apprezzavano mentre dai casting per modelle uscivo sempre con le lacrime perché non andava mai bene nulla. Così ho smesso di combattere con un mondo che non mi apparteneva. Non ho fatto molti film. (…) Ho vissuto bene, ho viaggiato, ho conosciuto tanta gente. Però è indubbio che sarà un marchio che mi resterà appiccicato per sempre”.

Dopo aver detto addio al mondo del cinema e dello spettacolo, ha deciso di dedicarsi all’allevamento e alla cura dei cani.

Brigitta Bulgari: la vita privata

L’ex attrice ha confessato al Corriere della Sera di essere single e di avere difficoltà nel trovare il vero amore:

“Credo molto nell’amore ma per me incontrare la persona giusta è molto difficile. Nelle mie storie non sapevo mai se chi stava con me cercava me o cercava la Brigitta sexy star. Ogni rapporto, comunque, mi ha insegnato qualcosa. Adesso penso a me stessa e al futuro. Voglio trovare un lavoro, dedicarmi alla musica e ai miei cani. E se l’amore busserà alla porta andrò ad aprirgli, proverò ad ascoltare il mio cuore”, ha detto. Brigitta Bulgari abita in Veneto, ma fa ritorno in Ungheria ogni volta che può.

Brigitta Bulgari: le curiosità

– Ha confessato di aver trascorso 11 giorni in carcere per atti osceni davanti a minori. “Non avevo fatto niente, ma era stata presentata una denuncia perché mi sarei esibita in un locale a Fossato di Vico, in Umbria, davanti ad un pubblico composto anche da minorenni (…) Un anno dopo fui prosciolta da quelle accuse”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

– Ha confessato che le piacerebbe partecipare al GF Vip.

– Ha 4 bulldog francesi spesso protagonisti dei suoi scatti su Instagram.

– Prima di dedicarsi al cinema in Italia ha provato a studiare Legge in Ungheria.

