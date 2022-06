Una bellissima notizia in casa di Sabrina Ghio e del compagno, e futuro marito, Carlo Negri. La famiglia, che vede già una bambina, Penelope, si è allargata ufficialmente oggi con l’arrivo della secondogenita, la piccola Mia.

Un dolce annuncio in queste ore per tutti i fan e ammiratori di Sabrina Ghio. L’ex di Amici e tronista di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua seconda figlia nata dall’amore con il napoletano Carlo Negri. Dopo gli ultimi anni difficili, segnati anche da aborti spontanei, eccola finalmente felice con il resto della famiglia e l’ultima arrivata stretta tra le braccia molto dolcemente.

“Adesso siamo completi”, ha scritto la Ghio in un post su Instagram con tanto di foto che la ritrae col compagno e la primogenita Penelope. “3 kg di puro amore. Alle 12:10 sei nata tu, Mia Negri”.

Tantissimi i messaggi ricevuti dalla donna e dalla famiglia in generale, come tanti sono stati i commenti al post da parte di amici e fans. Molto gettonati i cuoricini d’affetto ma anche diverse altre emoticon che fanno riferimento alla famiglia e ai neonati.

La speranza adesso è che la famiglia, soprattutto mamma e piccina possano stare bene e tornare a casa il prima possibile per godersi tutta l’intimità e la privacy che si deve avere in questi momenti. Siamo sicuri che se le cose andranno bene, la stessa Ghio renderà i fan partecipi della crescita della bimba.

Di seguito il post Instagram della donna:

View this post on Instagram

