Un messaggio speciale per Sonia Bruganelli a suo figlio Davide nel giorno del suo 18esimo compleanno: il post social della donna.

Il giovane Davide Bonolis, figlio del noto conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli, compie oggi, 7 giugno, 18 anni. Un momento importante per chiunque visto il raggiungimento della maggiore età e che non poteva passare inosservato. La mamma, ormai diventata a tutti gli effetti personaggio televisivo nel ruolo di opinionista in varie trasmissioni, ha scelto infatti un post social pubblico per augurargli a modo suo le cose migliori.

Sonia Bruganelli, la dedica al figlio Davide per i 18 anni

Sonia Bruganelli

La produttrice ed ex opinionista del GF Vip ha dedicato al suo secondogenito un post su Instagram in cui appare il primo piano del ragazzo quando era decisamente più poiccolo. La Bruganelli ha accompagnato l’immagine con una bella ed emozionante didascalia: “Mio cuore, 18 anni oggi. Mantieni sempre questo sorriso, li stendi tutti”, le parole della mamma.

Il commento della donna, però, non si è limitato al post. Infatti, tra le stories è possibile leggere ancora: “Ricordati di vivere”. Anche in questo caso presente uno scatto del passato mentre madre e figlio sono teneramente abbracciati e Davide sembra essersi lasciato andare ad un pisolino tra le braccia calde della mamma.

Da sponda di papà Paolo, per ora, nessun post strappalacrime ma siamo sicuri che una parola d’affetto e un bel regalo saranno senza dubbio arrivati anche perché il loro rapporto è davvero speciale come conferma un vecchio post del mese di marzo proprio di Davide Bonolis dove si legge: “Papà, Fratello, Amico. Sei tutto per me”.

Per sapere come è stato festeggiato questo giorno speciale bisognerà aspettare qualche nuova foto da parte degli interessati. Siamo sicuri che molto presto arriveranno notizie.

Di seguito il post Instagram della Bruganelli per suo figlio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG