Cosa succede alla famiglia reale? Si teme per la salute dei figli di Alberto e Charlene di Monaco. Anche loro sarebbero “ammalati”.

Non c’è pace nel Principato di Monaco per Charlene e il principe Alberto. Dopo i svariati rumors, per altro confermati, di un periodo non facile per la coppia e soprattutto per la tenuta mentale della donna, qualche preoccupazione giunge anche per i piccoli figli Jacques e Gabriella.

Alberto e Charlene di Monaco: come stanno i figli

Charlene Wittstock e il principe Alberto II

Secondo le recenti indiscrezioni che arrivano dalla rivista Neue, i problemi di salute di Charlene avrebbero influenzato o potrebbero farlo in maniera più imponente anche i gemellini Jacques e Gabriella, nati a Monaco il 10 dicembre 2014.

Il Principe Alberto aveva dichiarato in una recente intervista che l’esaurimento psichico di cui ha sofferto la moglie le ha impedito di occuparsi con lucidità non solo degli impegni di corte ma anche della sua famiglia e dei suoi figli. Per questa ragione gli esperti hanno provato ad analizzare i comportamenti e altri atteggiamenti dei due bambini.

Da quanto si apprende il loro sguardo più che malinconico in diverse occasioni sarebbe la conferma della sofferenza dei piccoli. Questo confermerebbe che l’ultimo periodo vissuto con le questioni legate alla loro mamma abbia provocato più di una crepa psichica nella loro mente.

La paura degli esperti, sempre secondo Neue, è che i due possano “ammalarsi” ancora di più e magari rivivere quanto già accaduto a Charlene avendo conseguenze. La possibilità che questo accada, rispetto ad altri bambini, è maggiore. Jaques e Gabriella potrebbero sviluppare dei disturbi afferenti la sfera della sanità mentale o comunque disturbi del comportamento.

Di seguito un post Instagram di Charlene di Monaco con i due figli:

Riproduzione riservata © 2022 - DG