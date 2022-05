Elettra Lamborghini e i PanPers conducono Only Fun, lo show comico in onda sul Nove: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Elettra Lamborghini torna alla conduzione di un programma e lo fa insieme ai PanPers. Qual è il programma dove la possiamo vedere? Si chiama Only Fun ed è un show comico che debutta sul piccolo schermo proprio in questo 2022. Il nome scelto è ovviamente un chiaro riferimento al celebre portale ma in questo caso a intrattenere gli spettatori sono i tanti comici che si esibiscono sul palco. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Dove vedere Only Fun e quando va in onda

Dove si può vedere in TV Only Fun? Su Nove. La prima delle cinque puntate del programma va in onda giovedì 19 maggio 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Ogni giovedì sera, per cinque settimana, andrà poi in onda una nuova puntata.

Elettra Lamborghini

Ma se non avete la possibilità di vedere Only Fun sul Nove al giovedì sera, potete recuperare le puntate sulla piattaforma streaming Discovery +. Anzi, gli abbonati a Discovery + hanno la possibilità di vedere i vari episodi dello show comico ancora prima che vengano trasmessi in TV sul Nove.

Only Fun: i comici

Come detto in precedenza, a condurre questa prima edizioni di Only Fun sono Elettra Lamborghini e il duo comico dei PanPers (al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino). Ma chi sono invece i comici che possiamo vedere esibirsi sul palco?

Il cast del programma è molto ricco e troviamo alcuni dei comici più apprezzati del panorama italiano: Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

