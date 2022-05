Ecco quali sono le location di Bang Bang Baby, la serie TV italiana prodotta e distribuita da Amazon Prime Video.

Giovedì 28 aprile 2022 ha debuttato su Amazon Prime Video una nuova serie TV made in Italy: si tratta di Bang Bang Baby. I 10 episodi che compongono la prima stagione non sono stati rilasciati tutti insieme sulla celebre piattaforma streaming ma sono stati divisi in tue tranche, ognuna di 5 episodi. La seconda parte della prima stagione della serie TV è arrivata su Amazon Prime video giovedì 19 maggio. Bang Bang Baby ha immediatamente conquistato il pubblico e ha avuto un grande successo, ma dove è stata girata? Vediamo quali sono le location di Bang Bang Baby.

Bang Bang Baby: le location della serie TV

Bang Bang Baby è ambientata nella Milano degli anni ’80 ed è proprio nel capoluogo lombardo che si svolte gran parte (ma non tutte) delle riprese dei vari episodi della serie TV. Facile riconoscere il Duomo ma tra le location della serie TV troviamo anche il Palazzo di giustizia.

Milano

Il Secret Dreams, locale che possiamo vedere all’interno della serie TV che ha anche una notevole importanza, è stata invece riprodotti ispirandosi a un vero locale di Milano: il Plastic.

Come detto in precedenza, non tutte le riprese di Bang Bang Baby si sono svolte nel capoluogo lombardo, alcune scene (specialmente quelle negli interni) sono state infatti girate negli studi cinematografici di Roma.

Bang Bang Baby: il cast e la trama della serie TV

La storia raccontata in Bang Bang Baby ruota intorno ad Alice, una adolescente di 15 anni della Milano degli anni ’80. Alice è una ragazza timida e insicura che si ritrova però a diventare il membro più giovane di una cosca mafiosa.

Nel cast di Bang Bang Baby troviamo Arianna Becheroni nei panni di Alice e poi ancora Adriano Giannini, Lucia Mascino, Dora Romano, Antonio Gerardi e Giuseppe De Domenico.

