X Factor 2022: dai giudici ai concorrenti, dalle audizioni a quando va in onda, tutto quello che c’è da sapere sul talent.

Lo sorso 9 dicembre Baltimora vinceva la quindicesima edizione di X Factor, ora però è già tempo di pensare alla sedicesima edizione. E allora concentriamoci proprio su X Factor 2022: dai concorrenti ai giudici, dalle audizioni alla data di inizio della gara vera e propria, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sull’edizione numero 16 di uno talent show più amati della Tv italiana.

X Factor 2022: i giudici e il conduttore

Per la seconda volta consecutiva, sarà Ludovico Tersigni a condurre X Factor. Ma la conferma del presentatore non deve far pensare che non ci saranno novità: basti pensare che la squadra di giudici che guideranno le varie squadre e valuteranno le esibizioni sarà quasi completamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso.

L’unico a essere stato confermato è Manuel Agnelli, non rivedremo invece Emma, Mika e Hell Raton. Chi li sostituirà? Innanzitutto ci sarà il graditissimo ritorno di Fedez, che è stato giudici di cinque edizioni (dall’ottava alla dodicesima), poi a X Factor 2022 vedremo per la prima volta Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, fresco del successo avuto con la sua Dove si balla al Festival di Sanremo 2022.

X Factor 2022: quando inizia?

Sabato 4, domenica 5, martedì 7, mercoledì 8 e domenica 12 giugno all’Allianz Cloud di Milano di svolgono le prime Audizioni. Ma per vedere ol programma in TV (a trasmetterlo è come sempre Sky Uno) bisognerà attendere fino al mese di settembre: la finale sarà invece a dicembre, dopo circa tre mesi di puntate.

X Factor 2022: i concorrenti

E’ ancora troppo presto per sapere chi saranno i concorrenti di X Factor 2022, come da tradizione saranno selezionati dai quattro giudici, che comporranno le squadre, durane le fasi preliminari del talent show.

