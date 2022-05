Ecco quali sono le location di Blocco 181, la serie TV in onda su Sky a partire da venerdì 20 maggio 2022.

Blocco 181 è la serie TV Sky Original che venerdì 20 maggio 2022 debutta su Sky Atlantic: è una serie TV tutta italiana che può essere definita come una sorta di storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale. La prima stagione è composta da un totale di 8 episodi. Ma dove è stata girata Blocco 181? Vediamo ora quali sono le location della serie TV.

Blocco 181: le location della serie TV

Blocco 181 è ambientata a Milano ed è proprio nel capoluogo lombardo che è stata girata la serie TV. Quella che si vede nel corso delle varie puntate non è però la solita Milano che siamo abituati vedere nelle serie TV, quella della finanza o del centro storico.

Milano

Le riprese si sono svolte in varie zone della città, dal centro storico alla periferia. In totale sono oltre 100 gli ambienti diversi, tra interni ed esterni, nei quali è stata girata la serie TV.

“Approcciare dal punto di vista delle ambientazioni Blocco 181 ha significato trovare, nel corso di mesi di lavoro che ci hanno visti battere la città da cima a fondo, un punto di equilibrio che tenesse conto di fattori eterogenei ed apparentemente in contrasto tra di loro: una sintesi visiva in bilico tra street culture, pop culture, neorealismo e cinema di genere, uscendo dai cliché di una città come Milano che negli ultimi anni è stata spesso filmata in modo univoco, piatto, come un grande Business Center fatto di vetro” ha spiegato Marco Bergamaschi, come riporta SkyTg24.

Blocco 181: il cast della serie TV

I tre personaggi principali di Blocco 181 sono interpretato da giovani attori, ancora non molto conosciuti dal grande pubblico. Laura Osma è Bea, mentre Alessandro Piavani e Andrea Dodero sono rispettivamente Ludo e Mahdi. Salmo lo vediamo nei panni di Snake mentre Alessandro Tedeschi è Lorenzo.

