Su Sky arriva Westworld 4: dal cast alla trama, dalla data di uscita al trailer, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Dopo un’attesa lunga due anni, arriva finalmente in TV Westworld 4. La serie TV prodotta da HBO ha subito avuto un grande successo anche in Italia dove, fin dalla prima stagione, è stata vista da milioni di spettatori e, come è normale che sia, ora c’è grande attesa per l’uscita degli episodi della quarta stagione: dalla trama al cast, passando per le prime immagini del trailer, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Westworld 4.

Westworld 4: l’uscita della serie TV

Quando esce Westworld 4? L’uscita della serie TV in Italia è prevista per lunedì 27 giugno, in contemporanea con il debutto negli Stati Uniti su HBO. La premiere che andrà in onda su Sky Atlantic e su Now TV il 27 giugno non sarà però in lingua italiana, ma sarà in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Evan Rachel Wood

Per vedere Westworld 4 in italiano bisognerà aspettare la settimana successiva: la prima puntata doppiata andrà infatti in onda lunedì 4 luglio.

Westworld 4: anticipazioni e trailer della serie TV

Parlando di Westworld 4, negli scorsi mesi la showrunner Lisa Joy aveva annunciato “nuovi mondi da visitare”. Uno di questi potrebbe essere quella che nel trailer vediamo come una città di New York iper moderna. Ma sappiamo benissimo che in questa serie Tv nulla è come sembra e tutto potrebbe rivelarsi ben diverso come appare.

La stagione 4 di Westworld sarà piena di colpi di scena e la posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità è davvero molto alta. Vediamo ora il trailer di Westworld 4.

Westworld 4: il cast della serie TV

La protagonista principale di Westworld 4 è sempre Dolores Abernathy, che è interpretata da Evan Rachel Wood. Nel cast della serie Tv troviamo poi anche Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Angela Sarafyan e la new entry Ariana DeBose.

