La prima stagione di Bridgerton si conclude con l’inquadratura di un’ape: questo insetto è molto importante per tutta la serie TV.

Bridgerton è una delle serie TV di Netflix che ha avuto il maggiore successo: sin dal giorno del suo debutto sulla piattaforma in streaming, milioni di spettatori in tutto il mondo hanno voluto vedere le storie legate ai personaggi della famiglia Bridgerton. Chi ha visto la serie TV sa che, oltre ai vari personaggi in carne e ossa, c’è anche un’altra piccola protagonista che più volte entra nella storia. Chi? Un’ape. La prima stagione, per esempio, ne vediamo una che svolazza sul davanzale della casa dei Bridgerton, dopo che Daphne ha dato alla luce il suo primo figlio.

Bridgerton, il finale della serie Tv: la spiegazione

Per comprendere al meglio il significato del finale di Bridgerton (parliamo della prima stagione) è forse necessario aver letto i libri dai quali la serie TV è tratta, la collana scritta da Julia Quinn. Nei romanzi, più che nella serie TV, è spiegato nel dettaglio il ruolo che hanno le api nella storia.

ape su fiore

Lord Bridgerton, il padre di Daphne, come viene spiegato nella seconda stagione è morto a causa della puntura di un’ape e nel figlio Anthony da quel momento è cresciuta una vera e propria fobia verso questo insetto.

L’ape è quindi in qualche modo collegata al personaggio interpretato da Jonathan Bailey, il fatto che venga mostrata nel finale della prima stagione è quindi una sorta di anticipazione sul fatto che è proprio Anthony il protagonista della seconda stagione.

L’ape di Bridgerton: il significato

Ma secondo un’altra interpretazione, quell’ape che vediamo svolazzare nel finale potrebbe rappresentare la misteriosa Lady Whistledown che, proprio come piccolo insetto, si aggira tra le famiglie aristocratiche inglese svelando i loro segreti.

Nel finale di stagione si è scoperto che dietro allo pseudonimo Lady Whistledown si cela Penelope. E non è un caso che questo personaggio sia spesso vestito di giallo e che sia anche la protagonista della stagione 3.

Riproduzione riservata © 2022 - DG