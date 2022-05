Arrivano alcune anticipazioni su Bridgerton 3: ecco chi saranno i protagonisti e la trama della serie TV Netflix.

Il 25 marzo 2022 su Netflix ha debuttato al stagione 2 di Bridgerton: gli episodi sono stati immediatamente visti da milioni di fan in tutto il mondo e ora si attende con ansia l’uscita della terza stagione. Ma proprio a proposito di Bridgerton 3, siamo ora in grado di darvi le prime anticipazioni su quel che vedremo e su quando lo vedremo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione.

Bridgerton 3: uscita su Netflix

Bridgerton 3 quando esce su Netflix? Per prima cosa rispondiamo a questa domanda che molti fan hanno iniziato a porsi dopo aver visto tutti gli episodi della seconda stagione: le prime notizie riguardo dicevano che la serie TV sarebbe tornata tra il 2023 e il 2024. Ora possiamo dirvi che l’uscita di Bridgerton 3 è prevista su Netflix nel 2023, a un solo anno di distanza dall’arrivo della seconda stagione.

Bridgerton

Bridgerton 3: anticipazioni e spoiler

Con le prime due stagioni, la serie TV ha seguito l’ordine di uscita dei libri della saga di Bridgerton: la prima stagione è stata tratta dal primo romanzo, Il Duca e io, la seconda dal secondo romanzo, Il Visconte che mi amava. La terza stagione sarà quindi tratta dal terzo romanzo, penserete: invece no. Netflix ha deciso di fare un salto in avanti e di raccontare in Bridgerton 3 la storia narrata nel quarto romanzo della saga, Un uomo da conquistare.

Il protagonista principale dei nuovi episodi non sarà quindi Benedict, il secondogenito della famiglia, ma saranno altri due: Colin Bridgerton e Penelope Featherington. La conferma è arrivata direttamente da Nicola Coughlan, l’attrice che interpreta proprio il ruolo di Penelope: “Come Lady Whistledown, ho mantenuto un segreto per diverso tempo e ora posso confermarvi che la terza stagione racconterà la storia d’amore tra Colin e Penelope. È la prima volta che ne parlo”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG