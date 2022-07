Ecco le location di Se mi vuoi bene, film con protagonista Claudio Bisio che è stato girato in un’unica città, tranne che per una scena.

Un uomo profondamente depresso che tenta il suicidio e che, dopo non esserci riuscito, tenta di sistemare la propria vita provando ad aiutare le persone vicine a lui, dai parenti agli amici: è questa, in estrema sintesi, la trama di Se mi vuoi bene. Il film è diretto da Fausto Brizzi, che ha potuto contare su un cast davvero d’eccezione con alcuni dei principali attori italiani: la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019. Vediamo ora quali sono le location di Se mi vuoi bene.

Se mi vuoi bene: le location del film

Se mi vuoi bene è ambientata a Torino, città molto apprezzata dal regista Fausto Brizzi che nel capoluogo piemontese ha girato anche altri suoi film. Le riprese sono state effettuate esclusivamente a Torino. Anzi, quasi esclusivamente: una sola scena è stata infatti girata a Milano. Quale? Quella dove si vede passare il taxi del fratello di Dario.

Claudio Bisio

Tornando a Torino, le location di Se mi vuoi bene nel capoluogo piemontese sono il Parco del Valentino, le OGR, il Circolo Sporting (dove sono state girate le scene delle partite a tennis del padre del protagonista), la Nuova Lavazza e il Parco Avventura di Pino Torinese.

Una delle location principali del film è il locale Chiacchiere, che è il cuore pulsante della trama: in realtà il locale nel quale sono state girate le scene si chiama Soul Kitchen e si trova in via Santa Giulia, nel centro di Torino.

Se mi vuoi bene: il cast del film

Il protagonista principale di Se mi vuoi bene è Claudio Bisio, che interpreta il ruolo di Dario. Del cast principale fanno anche parte Sergio Rubini, Flavio Insinna, Gianmarco Tognazzi, Lucia Ocone, Lorena Cacciatore, Memo Remigi, Valeria Fabrizi, Elena Santarelli e Dino Abbrescia.

