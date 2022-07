Su Canale 5 arriva Grand Hotel – Intrighi e passioni: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV spagnola.

A dieci anni di distanza dalla messa in onda in Spagna, arriva anche in Italia Grand Hotel – Intrighi e passioni, serie TV che nel paese iberico ha avuto un grande successo ricevendo anche numerosi premi. In totale la fiction è composta da tre stagioni: la prima di 9 episodi, la seconda di 8, la terza invece ha ben 22 puntate. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Grand Hotel – Intrighi e passioni, che dopo aver esordito nell’estate del 2021 su Canale 5, quando sono andati in onda gli episodi delle prime due stagioni e la prima parte della terza, da venerdì 22 luglio torna in prima serata, sempre su Canale 5, con la seconda parte della terza stagione.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: la trama della serie TV

Grand Hotel – Intrighi e passioni è ambientata nella Spagna di inizio ‘900 nella cittadina di Cantaloa dove sorge appunto il Grand Hotel la cui direttrice era Cristina. La donna è però sparita da oltre un mese, da quando è stata allontanata dall’albergo perché sospettata di furto, il fratello, Julio Omedo, si mette sulle sue tracce facendosi assumere come cameriere nell’hotel.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni

Julio Olmedo fa così la conoscenza di tutti gli altri uomini e donne che lavorano al Grand Hotel di Cantaloa e stringerà amicizia in particolare con Alicia e con Andres, che lo aiuteranno nel risolvere il mistero intorno alla scomparsa di Cristina.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Julio Olmedo, il protagonista di Grand Hotel – Intrighi e passioni, è Yon Gonzalez, attore noto per aver recitato anche in serie TV come El Internado e Le ragazze del centralino.

Amaia Salamanca è invece Alicia, Llorenç González è invece Andres. Nel cast della serie TV spagnola troviamo poi anche Adriana Ozores, Pedro Alonso (il Berlino de La casa di carta), Concha Velasco, Luz Valdenebro, Eloy Azorin, Fele Martinez e Marta Larralde.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG