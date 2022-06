Indossate recentemente da Letizia di Spagna, la Reina ha mostrato quanto le espadrillas siano da sempre una calzatura evergreen estiva.

Per molte di noi sono stati i primi sandali da grandi ricevuti da piccole, quando le classiche Superga con il pollice scoperto ormai le classificavamo già come delle scarpe da piccoli, e da allora non le abbiamo mai abbandonate, anzi le riscopriamo con molto piacere all’arrivo di ogni estate. E pensare che le espadrillas sono il modello più semplice ed essenziale che conosciamo, le cui origini sono quelle di comodissime scarpe scelte per andare a pescare.

Tipiche dei Paesi Baschi – le loro origini infatti sono spagnole -, un tempo composte solo di cotone e tela cordata, oggi sempre realizzate con materiali semplici ma ulteriormente decorate, hanno catturato l’attenzione di Letizia di Spagna che ha saputo indossarle e abbinarle con garbo e semplicità.

Letizia di Spagna sceglie le espadrillas: ecco come le ha abbinate la Reina

In Europa Kate Middleton e Charlotte Casiraghi sanno di essere le uniche a lanciare tendenze e far registrare sold out. Anche Letizia di Spagna, portavoce di un look meno ricercato ma molto femminile ed elegante a cui aggiunge sempre un tocco originale e personale, entra a pieno titolo nell’entourage delle royal lady influencer: basta infatti che le si veda un blazer, un abitino o un paio di scarpe, e subito scoppia la tendenza.

Di recente è accaduto con il vestito cut out, audace ma pur sempre indossato in maniera elegante, e adesso tocca invece alle espadrillas: un modello con zeppa e cinturino in beige, che la Reina ha abbinato ad una gonna lunga floreale a vita alta e una camicetta a giro manica in chiffon verde, un look che viaggia tra la fine della primavera e l’arrivo dell’estate. La lezione di stile da portare a casa? Quanto il mix and match possa rendere elegante anche dei semplici sandali come le espadrillas se abbinate a capi dall’appeal raffinato.

Espadrillas, dove acquistare i modelli più trendy del 2022

Dai modelli con i lacci a quelli con cinturino, senza dimenticare le comodissime slip on, possiamo ufficialmente dire che le espadrillas sono destinate ad essere uno dei sandali irrinunciabili di questa stagione, da scegliere anche in base al look che desideriamo creare. Se le abbiamo scelte infatti per indossarle in vacanza o per una passeggiata in città, Zara le propone raso terra in écru, con un morsetto che impreziosisce un modello molto semplice.

Per chi non resiste al fascino del modello da allacciare intorno alla caviglia, il marchio Espadrilles ne propone una varietà di modelli che vanno dalle zeppe alte a quelle basse in paglia a quelle con doppio fondo, slanciate e comode, un’alternativa originale all’interno della selezione di quest’anno. E per chi è amante delle basse altezze, sarà difficile resistere alla ballerina espadrillas proposta da Stradivarius dalla suola in iuta. Un modello perfetto per chi vuole dettare e lanciare nuove tendenze.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG