Lunga vita agli abiti cut out, che rivoluzionano anche il guardaroba reale di Letizia Ortiz che osa con il modello più trendy dell’anno.

La personalità di Letizia Ortiz e la sua maniera di raccontarla e manifestarla in maniera elegante, raffinata e femminile è senz’altro uno dei motivi che ci fa innamorare sempre di più della Reina. Se Kate è la duchessa vicina al popolo ma rispettosa e innamorata del protocollo, Letizia ogni tanto si concede qualche strappo alla regola un po’ come quando Lady D indossò il revenge dress, per ricordare quanto dietro i reali ci siano sempre persone. Nessuna vendetta per Letizia ma solo il piacere di cavalcare le ultime tendenze, ma sempre con garbo e stile.

Letizia Ortiz indossa un abito cut out rosa shocking: un modello inaspettato per il dress code reale

Essere personaggi pubblici e soprattutto istituzionali oggi vuol dire anche saper cogliere e fare proprio ciò che accade intorno, e se Letizia ha avvicinato di nuovo i giovani alle figure reali è anche per questa sua capacità: un talento che di recente ha declinato anche nella scelta di un abito che è sintesi delle tendenze dress del momento.

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che l’ha vista ospite d’onore a Valencia, Letizia ha indossato un abito con dettagli cut out ai fianchi, impreziosito da un anello al centro che donava anche un vivace effetto drappeggio. Ad aver incantato è anche il colore fucsia, nuance più indossata di stagione ma che assume anche ha assunto nel mondo della moda un significato importante: forza, delicatezza, è il colore della più piena libertà d’espressione. Libertà che Letizia esercita dando una scossa al protocollo del dress code reale, donandogli vivacità e audacia con intramontabile eleganza.

L’abito cut out di Letizia di Spagna: chi è lo stilista e i modelli per copiare il suo look

L’abito indossato da Letizia Ortiz è della collezione Cayrowoman, fashion brand spagnolo pret a porter, con prezzi alla portata di tutte: si parte infatti dai 40 fino ai 100 euro. Il modello indossato dalla Reina costa 61,90 euro ed è disponibile sul sito del brand.

Se il cut out ai fianchi vi ha convinto, sono tanti i brand che quest’anno hanno incluso questo modello nella loro collezione. Non poteva mancare all’appello Zara, che propone un modello arancio con maniche a palloncino, alternativo e romantico con cintura ai fianchi al posto dell’anello è il modello fucsia di Stradivarius, satinato e bronzo a maniche lunghe per Pull and Bear per indossarlo con l’aria di chi sta solo aspettando l’estate.

