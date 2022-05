Quando mettere il cappello ad un matrimonio? Scopriamo quando indossare questo accessorio per non commettere cadute di stile.

Sarà capitato a tutti di vedere come il cappello venga utilizzato durante le cerimonie, come per esempio accade in Inghilterra agli invitati ai matrimoni reali ma non solo. Lecito dunque chiedersi quando mettere il cappello ad un matrimonio. Se amiamo particolarmente questo accessorio e siamo state invitate a una cerimonia di nozze, mettere il cappello potrebbe essere un’ottima idea, specie se siamo persone estrose e amiamo stupire con il look, ma dobbiamo tenere presente che il cappello non è sempre indicato e da questo punto di vista bisogna seguire delle regole, in modo da capire quando è ammesso e quando no e pure i modelli che è indicato indossare.

Cappello a un matrimonio di sera: no, non è ammesso

Se ad esempio il matrimonio si svolge tra il pomeriggio e la sera, il galateo proibisce di indossarlo, mentre se le nozze si celebrano di mattina il cappello è ammesso.

Inoltre, possiamo avere il via libera nell’indossare il cappello soltanto se anche la mamma della sposa ne indosserà uno, quindi sarà bene informarsi per non evitare di fare brutte figure. In quel caso però, il nostro copricapo dovrà seguire lo stile della cerimonia oltre che essere in tono con il nostro abito. E’ importante però che non sia dello stesso identico colore, ma che in quanto accessorio segua la tonalità delle scarpe e della borsa.

cappello donna festa cerimonia

Cappello a un matrimonio: a tavola come comportarsi?

Se il ricevimento dopo cerimonia si svolgerà in una location all’aperto, potremo tenerlo anche a tavola, evitando opportunamente di sceglierne uno troppo ingombrante per non creare fastidio o imbarazzo a chi ci siede accanto: se invece il ricevimento si terrà al chiuso, dovremo toglierlo con la mano destra afferrandolo delicatamente per la calotta quando siederemo a tavola, a meno che non si tratti di un cappello molto piccolo, di un cerchietto decorativo o di un fascinator.

Riproduzione riservata © 2022 - DG