Pochi pezzi chiave per creare sempre abbinamenti diversi: questo il segreto dell’ office look, che in questa stagione si ispira agli anni ’70.

Più colorati, sfiziosi ma pur sempre con quella necessaria e raffinata dose di bon ton per darci un tono: l’office look quest’anno ripesca i pezzi chiave di sempre, camicia, blazer, pantaloni – un po’ più amati delle gonne con il diktat del comfy style ancora imperante – vengono abbinati secondo le mise in voga negli anni ’70, in un mix di rigore, eleganza e una sottile sensualità da valorizzare quando dopo l’ufficio siamo pronte per un aperitivo ristoratore. Da non sottovalutare però anche la praticità di un abito da abbinare ad un blazer, per chi cerca un tocco più glam.

Look da ufficio primavera/estate 2022: camicia, foulard, pantapalazzo sartoriale

Una giornata in ufficio dove vi aspetta un incontro importante, un colloquio di lavoro dove eleganza e comodità possono essere le armi segrete per farvi vivere il momento a vostro agio, richiedono un abbigliamento che parte da un pantalone sartoriale. I modelli pantapalazzo hanno il vantaggio di essere fluidi e pratici, nonché slanciare la nostra figura qualsiasi la nostra altezza.

Possiamo abbinarli ad una camicia con stampa fantasia o a righe che vivacizzi il nostro look e con collo foulard, oppure una semplice modello coreana o classico, da impreziosire con un foulard a nostra scelta. Dettaglio super trendy sarà puntare su un paio di scarpe a punta, mules moc toe se post ufficio prevedete di passeggiare oppure con tacchi a spillo se non dovrete trascorrere troppi momenti in piedi.

Non solo pantaloni e camicie ma anche abiti o gonna tubino e blazer

In primavera la scelta dei capispalla si gioca tra giubbini di jeans, in pelle o trench, ma sappiamo che la scelta del blazer spesso può risolvere in un colpo questa indecisione. La bella stagione ci permette infatti di uscire anche direttamente con il blazer, così da essere già pronte per il nostro office look da poter sfoggiare anche per una serata post lavoro.

Cosa possiamo abbinare? Non solo camicia e pantaloni, ma anche abiti: chemisier, abiti midi optical, tubini a giromanica, sono modelli eleganti e vivaci che dialogano armoniosamente con un blazer, che sia corto, lungo o midi. E le gonne? Quelle a tubino sono da sempre must have dell’office look, che possiamo indossare in una chiave preppy style replicando un po’ il look iconico Miu Miu: basterà indossare sotto il blazer una camicia, un gilet o un cardigan in maglia e con un paio di comode Maryjane d il gioco è fatto!

