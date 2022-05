Complice il nuovo Batman, la tuta aderente che fa tanto 80’s torna a rubare la scena e le influencer ci suggeriscono come indossarla.

Foderata e lucida, in latex, in pelle, in finta pelle, la tuta aderente o catsuit torna per questa primavera/estate 2022 nei nostri armadi, strizzando l’occhio ai modelli dai colori vitaminici che si sfoggiavano negli anni ’80. Il modello in latex indossato da Zoe Kravitz nel recente The Batman ci ha ricordato quanto la catsuit possa essere una perfetta e sexy mise da sera da indossare da sola o da mixare a strati, come abbiamo visto fare alle influencer in occasione delle ultime fashion week.

Tuta aderente elegante o casual: i modelli low cost di Zara e H&M e i luxury

Rispetto alla jumpsuit, la catsuit aderisce perfettamente al corpo come una seconda pelle e generalmente copre l’intero corpo dal collo alle caviglie, anche se le tendenze di quest’anno le propongono anche con dettagli cut out e scollate. Zara ne propone diversi modelli, semplicemente con bretelle, in versione cycling, cut out e a calza, semplice e minimal pensata per fare da base per altri look.

H&M punta sui modelli per lo più sportivi in halterneck e con sottopiede o sporty chic in nero o arancio e con dettagli cut out. Anche in questo caso si tratta di modelli che possiamo personalizzare con cinture gioiello, a fascia o griffate, puntando anche sulla scelta di bijoux luminosi. Diversamente modelli più particolari animalier, optical e super lucidi sono i luxury che possiamo trovare online su Luisaviaroma, come i modelli in materiale riciclato di Marine Serre dalle nuance delicate, quelle tecniche lucide Adidas o i modelli glam di Versace, con prezzi che partono dai 250 euro fino a più di 1000 euro.

Le catsuit più trendy e come indossarle: da sole o giocando a strati

Pur se la tuta aderente nera resta un must have iconico da guardaroba per sentirci delle seducenti catwoman, tra le influencer ad aver spopolato sono in realtà i modelli fantasia, lucidi, floreali, animalier, dai colori splendenti e vitaminici. Chiara Ferragni durante la fashion week parigina ne ha indossato un modello super pop in fucsia con stampa felina in nero, impreziosita da una tripla cintura in pelle, un paio di mules fucsia e una collana tennis della sua collezione per dare ancora più luminosità al suo look.

– Ancora più sexy la seconda tuta che le abbiamo visto indossare: un modello maculato con fasce cut out ed effetto under boob, abbinata ad un trench di pelle lungo ed un paio di décolléte nere. Un mood sexy e glam: una catwoman in chiave pop. E ad amare particolarmente questo outfit è anche la sorella Valentina, che in occasione proprio del compleanno di Chiara sceglie un modello blu elettrico indossato con un blazer giallo ed un paio di mules gioiello a punta. Un look dal sapore molto 80’s per l’accostamento dei colori.

– Da sempre sostenitrice e ambassador di tute aderenti, Kim Kardashian ci mostra come indossare una tuta in stile Balenciaga con tanto di guanti integrati, con una giacca kimono ton sur ton da annodare in vita, valorizzando ancora di più la silhouette. Nessuna collana ma orecchini maxi e scintillanti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG