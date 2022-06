Dai modelli evergreen a quelli all’ultimo grido, le Converse All Star si confermano must have anche di quest’estate 2022.

Quando lo scorso anno Kamala Harris ha indossato un paio di Converse sotto un completo tailleur è stato impossibile non soffermarsi su quanto queste sneakers sappiano sempre stare al passo con i tempi: simbolo di ribellione, libertà, probabilmente è questa loro allure ad averle rese universali, e anche se forse si vedono meno in giro con l’esplosione delle scarpe ultra sportive in stile Yeezy, in realtà nessuna di noi si fa mancare un paio di All Star nella sua scarpiera.

Ecco perché quando meno te lo aspetti, le vedi indossare da modelle e pop star durante il tempo libero quasi a dichiarare ufficialmente nei loro look street style che per il loro dayoff non c’è bisogno altro che di un modello evergreen da indossare e abbinare senza troppi passaggi davanti allo specchio.

Converse bianche e nere: i modelli più versatili che piacciono alle celebrity

Con fantasie, texture particolari, platform, basse ma anche con la zeppa, scegliere un paio di Converse è davvero difficile tanto che alla fine si finisce per collezionarle. Proprio ultimamente Balenciaga con le sue nuove sneakers ispirate al design Converse e dall’effetto usurato ci ha ricordato quanto più passi il tempo e più ci piacciano anche così.

Ad amare particolarmente le All Star è Gigi Hadid, che le sceglie in colori basic come bianco e nero: la modella in un momento in pieno relax le ha indossate con un paio di bermuda in denim, un teen look pratico e comodo all’americana che possiamo declinare in modalità vacanziera anche con un bikini e un top crochet.

Chi è innamorata perdutamente delle Converse nere e ne ha fatto un vero e proprio lifestyle è Avril Lavigne, che le indossa su un paio di jeans sdruciti così come sotto una gonna in tulle, come se il tempo per lei non fosse mai passato, anzi con la riscoperta del dress code anni 2000 è più attuale che mai. Il no plus ultra? Le Converse abbinate ai top corsetto, il trend del momento!

I nuovi modelli All Star per l’estate 2022: platform e custom

Il classico modello alto a stivaletto è quella calzatura indiscutibilmente evergreen, un passepartout versatile che possiamo abbinare su tutto e che quindi esige di essere nella nostra scarpiera, ma ciò che ha reso le Converse sempre al passo con i tempi è la loro capacità di sapersi reinventare. Così eccole evolversi nel modello chunky, che ha fatto la felicità di chi ama la comodità delle scarpe platform ma in stile Converse. A cui si aggiunge la novità assoluta della Run Star Motion che per design cavalca le ultime tendenze

E per quest’estate, Converse lascia che sia la personalità di chi ama questa scarpa a definirne lo stile con la possibilità di personalizzare il modello che preferite, anche quelle basse slip on, scegliendo la fantasia, i colori e i dettagli che renderanno la vostra scarpa unica e inimitabile, letteralmente. Insomma ad ognuno la sua doppia Converse: vintage e contemporary.

