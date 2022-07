Carmen Di Pietro si appella a Maria De Filippi per “trovare” un compagno. Le parole della fresca ex naufraga dell’Isola.

Single da troppo tempo, Carmen Di Pietro sembra essere pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente. Lo ha praticamente detto lei stessa parlando nel corso dell’intervista a Superguidatv. La donna, fresca di partecipazione a L’Isola dei Famosi dove si è classificata al terzo posto, ha spiegato cosa vorrebbe fare nel prossimo futuro chiamando in causa anche… Maria De Filippi.

Carmen Di Pietro e l’appello a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è da tempo single, ma ora sembra essere pronta ad iniziare una nuova relazione. Dopo la storia con Giuseppe Iannoni, a cui è stata legata fino al 2016 per 16 anni, la showgirl si è detta carica e vogliosa di trovare un nuovo compagno.

Durante l’Isola ha fatto “la corte” a Luca Daffrè, anche se solo per gioco: “Non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo”, ha rivelato la donna le cui parole sono riprese da Today. “Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”.

Ed è proprio da queste dichiarazioni che arriva l’appello a Maria De Filippi che riguarda anche Uomini e Donne, il noto programma pomeridiano dove appunto delle persone, dame e cavalieri, cercano l’amore.

“Certo che ci andrei (a Uomini e Donne ndr). Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto”, ha detto Carmen.

Le idee della Di Pietro, però, non si fermano a Uomini e Donne: “Cosa mi piacerebbe fare poi? Ballando con le Stelle mi piace molto, mi metterei alla prova perchè io non so ballare e quindi potrei imparare”.

Di seguito un post della donna su Instagram che risale al periodo prima dell’Isola dei Famosi:

