Manuela Raffaeta ha scritto un lungo post sui social spiegando che Marco Melandri sia tornato dall’altra donna, del triangolo se ne era già parlato durante il reality.

Il triangolo amoroso che si era creato tra Marco Melandri, la moglie e un’altra donna di cui non si conosce l’identità, era venuto alla luce già in trasmissione. Il campione si era detto pronto a riconquistare il rapporto con Manuela Raffaeta ma, a quanto pare, dopo L’Isola dei Famosi non è andata così.

Il lungo sfogo di Manuela Raffaeta su Marco Melandri

“Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco. Ho sempre preferito non espormi , tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta !! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e I nostri splendidi 16 anni. ” Con queste parole Manuela Raffaeta esordisce su Instagram.

La moglie di Marco Melandri prosegue: “Ho perdonato cose più grandi di me ,senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. Chi mi conosce e mi ama lo sa bene. Sostengo che per salvare la Famiglia bisogna lottare e so che a volte le famiglie devono attraversare periodi tempestosi. Parlo di Amore e non di passione dato che dura pochi anni. L’ amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia nel trovare giorno per giorno motivazioni obiettivi comuni soprattutto nelle difficoltà e nelle sfide giornaliere che ci presenta la vita anche nella routine. Non è per tutti, Ci vuole tanta forza.“

E ancora: “Questi pensieri mi hanno dato energia nei periodi più difficili e se anche l’esito non e’ stato quello sperato; mi dispiace soprattutto per mia figlia ma era giusto provarci . Lei e la sua serenità prima di tutto ma non posso più’ lottare da sola! Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina.“

Manuela Raffaeta: “Concludo con alcune frasi che spero possano aiutare tutte quelle donne che mi scrivono ogni giorno in difficoltà. L’amore vero non finisce mai, si sceglie di spegnerlo e di non lavorarci più. Le persone non vanno mai via per qualcosa di più bello ma per qualcosa di più facile. La vera libertà non sarà mai con una nuova donna /uomo una nuova casa o un nuovo luogo dove abitare. La vera libertà e la vera felicità la troverete sempre solo dentro voi stessi.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG