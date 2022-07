La ballerina di Amici, Giulia Stabile, ha sempre più successo dopo la sua esperienza nel doppiaggio e ora ha ricevuto proposte di lavoro da importanti volti televisivi.

Giulia Stabile sta per cominciare una nuova stagione televisiva, molto piena e intensa. Dopo la sua vittoria ad Amici, la ballerina ha riscosso molto successo a Mediaset e ora sembra che abbia ricevuto nuove proposte lavorative.

Le dichiarazioni di Giulia Stabile

Giulia Stabile racconta a Il Fatto Quotidiano il suo futuro in tv, come riporta FanPage: “Mi vedrete sicuramente in tv e ci sono tante altre novità molto carine che per ora non posso svelare. Diciamo che idoli del passato e del presente, soprattutto, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto felice“.

Oltre alla danza, infatti, la ballerina di Amici ha prestato la voce al cartone Il mostro dei marisu Netflix e ora è pronta a una nuova sfida: “Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di quelle cose che avrei voluto fare. “La vedetta” il mio personaggio, non mi rappresenta moltissimo perché, come vedete nel film, lei è una molto tosta e determinata sicura di sé. Però è stato bello accostare la mia voce ad un personaggio come questo.“

Dunque, dopo l’esperienza del doppiaggio sembra che “idoli del passato e del presente” abbiano notato Giulia e la vogliano come volto televisivo. Per ora la ballerina non ha svelato di cosa si tratti ma sembra che la si vedrà molto più spesso in tv.

