Angelo Guglielmi è morto all’età di 93 anni, storico direttore Rai, ha portato alla nascita di programmi quali: Quelli che il calcio a Samarcanda, Storie Maledette, Chi l’ha visto.

Lutto nella Rai, lo storico direttore Angelo Guglielmi è deceduto a 93 anni. La sua professionalità e creatività ha portato una ventata di rivoluzione all’interno dell’emittente che persevera ancora oggi. L’annuncio della morte è stato dato attraverso ANSA, ma non si conoscono dettagli relativi alle cause.

Addio a Angelo Guglielmi

A ricordare Angelo Guglielmi a pochi minuti dalla notizia della sua morte, è stato Fabio Fazio: “Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che faceva: la Tv come racconto della realtà. Gli devo moltissimo. “La cultura non è una cosa ma un modo di fare le cose”. Questa la sua lezione più importante“.

Lo storico direttore di Rai 3 è stato molto amato e rispettato anche per le sue tesi. In una vecchia intervista, parlando con Umberto Eco, diceva: “Io non mi sono mai sognato di inseguire quell’oggetto metafisico che è la verità. Ho sempre parlato, invece, di realtà. La verità è un giudizio. La realtà comprende anche la bugia. Il reale è ciò che hai davanti agli occhi. Puoi lasciarlo passare, e puoi guardarci dentro. Io ho cercato di comportarmi nel secondo modo. Le mie colpe, in questo senso, cominciarono molto presto“.

Una tesi che lo ha portato a rivoluzionare la Rai non solo con la nascita di noti programmi televisivi ma anche con volti noti quali, come sottolinea FanPage: Corrado Augias, Michele Santoro, Roberta Petrelluzzi, Serena Dandini, Fabio Fazio, Piero Chiambretti, Giuliano Ferrara, Daniele Luttazzi e Franca Leosini.

