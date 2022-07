Gender Party, vacanze sfrenate e rivelazioni toccanti e profonde: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Mentre Chiara Ferragni passava una vacanza in Grecia mostrandosi in topless e molto seducente, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno svelato il sesso del loro bambino. Ma il weekend è fatto anche di rivelazioni commoventi come quelle di Cristiano Malgioglio che racconta il tumore e come lo ha scoperto. Inoltre, in quel dell’Isola dei Famosi non mancano alcune importanti rivelazioni di Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi, che l’amore possa sbocciare tra i due?

Tutti i gossip del weekend!

Chiara Ferragni

Il weekend è stato molto rilassante per Chiara Ferragni che ha deciso di trascorrere una vacanza in Grecia con i suoi amici più cari: Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Angelo Tropea e Filippo Fiora. Mentre Fedez è impegnato con la promozione del suo singolo La dolce Vita e Vittoria e Leone sono con i nonni, la bella influencer ha deciso di prendersi del tempo per lei. Dal lussuoso resort ha pubblicato una foto con mutandine in pizzo bianco e, a coprire il seno solo la mano. Uno scatto bollente che ha fatto impazzire il web.

Il weekend è proseguito con una nota coppia di Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che hanno rivelato il sesso del loro bambino. I due hanno organizzato un gender Party con gli amici e parenti più stretti; insieme hanno aperto un armadio e ne sono usciti tanti palloncini rosa. La coppia del dating avrà una bellissima femminuccia.

Dalla felicità per una nuova vita, si parla anche di ciò che invece la vita la può porta via. Cristiano Malgioglio, in una lunga intervista al Corriere della Sera ha raccontato del suo tumore. Come riporta FanPage, l’artista rivela: “Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo“. Malgioglio racconta che doveva farsi un tatuaggio di Jennifer Lopez in quel punto: “Dovevo farlo lì all’inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto“. Poi ancora: “Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita“.

Questo fine settimana ci sono state anche novità per Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. I due, dopo un iniziale interesse, avevano discusso non parlandosi più. La ex naufraga, come riporta Blogtivvu, ha poi rivelato: “Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo, ma per il momento preferisco non rivelare nulla. – riportano le colleghe di Isa&Chia- Siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi. Però per il momento, visto che lui è riservato, preferisco non dire nulla di più.

Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono stata sempre sincera, anche troppo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa. Sì Edoardo mi piaceva, un uomo se mi fa ridere… Uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è che è una persona sincera.“

